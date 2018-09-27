Прокуратура просит пересмотреть дело пенсионера из Перми, осужденного за выращивание мака

Прокуратура предложила пересмотреть судебное решение в отношении 64-летнего ветерана труда Игоря Трошева из Перми, осужденного на год условно за выращивание мака на своем огороде.

Надзорное ведомство, изучив приговор, пришло к выводу, что по делу допущены процессуальные нарушения, которые являются основанием для отмены судебного решения. В частности, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его последствиям, а также не рассмотрел вопрос об изменении категории преступления.

В итоге прокуратура внесла в судебную коллегию по уголовным делам Пермского краевого суда апелляционное представление, в котором предлагается направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

Напомним, сам Игорь Трошев виновным себя не признавал и заявлял, что мак вырос на огороде случайно как сорняк. Ранее за пенсионера вступился бывший мэр Перми Игорь Сапко.