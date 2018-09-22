Бывший мэр Перми вступился за пенсионера, осуждённого за мак в огороде

Бывший мэр Перми и депутат Госдумы Игорь Сапко вступился за 64-летнего пенсионера, получившего пожизненный срок за мак в огороде. Он заявил, что готовит запрос в Генпрокуратуру.

«Легко вершить правосудие над человеком, не способным защитить себя — это первая мысль в ситуации с приговором, вынесенному пенсионеру, ветерану труда Игорю Трошеву из Пермского края по факту произрастания на огороде мака!», — приводит его слова «АиФ Прикамье».

Депутат заявил, что будет держать вопрос на контроле и свяжется с семьей Трошева.

Напомним, Пермский районный суд приговорил ветерана труда к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев. Ветерана труда признали виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.