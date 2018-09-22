Бывший мэр Перми вступился за пенсионера, осуждённого за мак в огороде
Бывший мэр Перми и депутат Госдумы Игорь Сапко вступился за 64-летнего пенсионера, получившего пожизненный срок за мак в огороде. Он заявил, что готовит запрос в Генпрокуратуру.
«Легко вершить правосудие над человеком, не способным защитить себя — это первая мысль в ситуации с приговором, вынесенному пенсионеру, ветерану труда Игорю Трошеву из Пермского края по факту произрастания на огороде мака!», — приводит его слова «АиФ Прикамье».
Депутат заявил, что будет держать вопрос на контроле и свяжется с семьей Трошева.
Напомним, Пермский районный суд приговорил ветерана труда к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев. Ветерана труда признали виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.
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