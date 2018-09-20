В Перми осудили 64-летнего ветерана труда за выросший на огороде мак

В Перми на скамье подсудимых предстал 64-летний ветеран труда Игорь Трошев, обвиняемый по факту незаконного выращивания мака.

Ранее на его участке полицией было обнаружено 467 кустов мака. Сам пенсионер виновным себя не признавал и заявлял, что мак вырос на огороде случайно как сорняк. Эксперт-агроном, привлеченный стороной обвинения, также отметил, что на участке не было произведено равномерного посева мака.

В итоге суд приговорил пермяка к одному году лишения свободы условно, приняв во внимание доводы защиты о том, что обвиняемый является ветераном труда, а его жена — инвалид, пишет «РГ». Стоит отметить, что обвинитель требовал для пенсионера наказания в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее прокуратура и Следком Татарстана начали проверку по вымогательству денег с ветерана Великой Отечественной войны.