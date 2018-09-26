Немецкого болельщика наградили медалью МЧС за спасение россиянина во время ЧМ-2018

Болельщик из Германии Кевин Майер, спасший россиянина во время чемпионата мира по футболу 2018 года, получил медаль МЧС.

Награду вручил генеральный консул России в Германии Андрей Шарашкин, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл 23 июня в Сочи, в день матча между сборными Германии и Швеции. Немец увидел, как россиянин на мопеде врезался в автомобиль Mazda. По словам очевидцев, Майер начал делать парню, который потерял сознание, непрямой массаж сердца, что спасло ему жизнь.

Напомним, что в Казани во время ЧМ-2018 колумбийские болельщики спасли пьяного россиянина из воды.