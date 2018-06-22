В Казани колумбийские болельщики спасли пьяного россиянина из воды

В Казани болельщики из Колумбии спасли пьяного россиянина из воды. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Инцидент произошел на набережной Казанки. Все участники сидели на набережной в кафе. В какой-то момент мужчина, сидевший за соседним столиком, разделся и прыгнул в реку. Гости из Колумбии решили, что это розыгрыш, однако потом заметили, что россиянин начал тонуть.

На видео видно, как один из колумбийцев перелез через ограждение на набережной реки и помог мужчине выбраться. После этого россиянин поблагодарил своего спасителя на английском и пожал ему руку.