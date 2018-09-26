Daimler сменит председателя правления — им станет швед Ола Калениус

Немецкий автопроизводитель Daimler AG, который владеет долей в челнинском КАМАЗе, объявил о перестановках в правлении. Уже в 2019 году председателем правления и ответственным за научные исследования и опытно-конструкторские разработки в Mercedes-Benz Cars станет швед Ола Калениус.

При этом кандидатура нынешнего главы Дитера Цетше будет рассмотрена на пост председателя наблюдательного совета концерна в 2021-м, после ухода с должности Манфреда Бишоффа, передает пресс-служба Daimler.

В компании заявили, что перестановки вызваны необходимостью реагировать на изменения на автомобильном рынке.

Ранее сообщалось, что акционер ПАО «КАМАЗ», Daimler AG, может увеличить долю в российской компании до 18—19% с текущих 15%.