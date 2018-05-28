Daimler может увеличить долю в КАМАЗе до 19%

Акционер ПАО «КАМАЗ» — немецкая Daimler AG — может увеличить долю в российской компании до 18—19% с текущих 15%. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.



Механизмы и сроки совершения сделки не называются. По словам гендиректора «Ростеха», сейчас компании находятся на начальном этапе переговоров, передает ТАСС.



Основными акционерами КАМАЗа являются госкорпорация «Ростех» с долей в 49,9%, ООО «Автоинвест» — 23,54 % и Daimler AG — 15%.



При этом сам «Ростех» намерен снизить участие в КАМАЗе до конца 2018 года, Для этого госкорпорация планирует провести сделку по обмену 5—6% акций КАМАЗа на доли Республики Татарстан в трех предприятиях в регионе.

