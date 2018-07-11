Татарстанские АЗС назвали заявление ФАР о недоливе бензина голословным

Исследование Федерации автовладельцев России (ФАР) о недоливе топлива является голословным. Об этом заявил глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.

«Они не говорят названия заправок, не разглашают названий регионов, в которых они работали. Такие заявления просто так не делаются — это голословно», — сказал он.

По его словам, недолив топлива возможен и в Татарстане, но не в таких объемах, о которых заявляет ФАР, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Независимый топливный союз (НТС) может подать иск о клевете против Федерации автовладельцев России (ФАР) из-за ее заявления о недоливе около 5% оплаченного бензина.