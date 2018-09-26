В Казани Роспотребнадзор оштрафовал «Магнит» за продажу сигарет возле детского садика

Роспотребнадзор по РТ оштрафовал «Магнит» за продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от детского садика.

«По определению расстояний от магазина «Магнит» ООО «Тандер», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Батыршина, д. 28а, до границ территории МАДОУ «Детский сад №321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» «Журавлик» по адресу: г. Казань, ул. Чкалова, д. 11а составляет 50,7 м по прямой линии без учета искусственных и естественных преград», — говорится в сообщении ведомства.

За выявленные нарушения компании назначили административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Напомним, ранее Роспотребнадзор оштрафовал детские летние лагеря и оздоровительные учреждения Удмуртии на 2,3 млн рублей за различные нарушения.