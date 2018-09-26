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В Казани Роспотребнадзор оштрафовал «Магнит» за продажу сигарет возле детского садика

14:24, 26.09.2018
В Казани Роспотребнадзор оштрафовал «Магнит» за продажу сигарет возле детского садика
Фото: ru.wikipedia.org / Липунов Г.А

Роспотребнадзор по РТ оштрафовал «Магнит» за продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от детского садика.

«По определению расстояний от магазина «Магнит» ООО «Тандер», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Батыршина, д. 28а, до границ территории МАДОУ «Детский сад №321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» «Журавлик» по адресу: г. Казань, ул. Чкалова, д. 11а составляет 50,7 м по прямой линии без учета искусственных и естественных преград», — говорится в сообщении ведомства.

За выявленные нарушения компании назначили административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Напомним, ранее Роспотребнадзор оштрафовал детские летние лагеря и оздоровительные учреждения Удмуртии на 2,3 млн рублей за различные нарушения.

ПроисшествияБизнесРозничная торговля Татарстан
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