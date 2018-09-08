В Удмуртии Роспотребнадзор выписал детским лагерям штрафы на два миллиона рублей

Детские летние лагеря и оздоровительные учреждения Удмуртии оштрафовали на 2,3 млн рублей за различные нарушения. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, специалисты ведомства с мая по август провели 235 проверок.

Так, сотрудники надзорного органа выявили нарушение технологии приготовления блюд, нарушение распределения калорийности суточного рациона питания, правил мытья посуды и условий хранения продуктов, передает агентство «Удмуртия». Также в некоторых организациях отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания, не соблюдались сроки реализации продуктов, не был организован производственный контроль и не проводилась С-витаминизация третьих блюд.

По всем фактам специалисты ведомства составили протоколы. В результате суд приостановил деятельность шести лагерей на базе школ до 30 суток из-за несоответствия питьевой воды по микробиологическим показателям и одного загородного лагеря по причине его открытия без санэпидемзаключения.