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Мутко о решении проблем дольщиков: «Безусловно, мы скинули это на регионы»

13:47, 26.09.2018
Мутко о решении проблем дольщиков: «Безусловно, мы скинули это на регионы»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер Виталий Мутко пообещал разработать меры для решения проблем пострадавших от долевого строительства россиян «раз и навсегда». По его словам, в настоящее время решением проблемы занимаются регионы.

«Безусловно, мы скинули это на регионы. Механизмы исчерпаны после этого перехода на банковское сопровождение… сейчас исчерпан этот инструмент», — цитирует Мутко «РИА Новости».

По подсчетам, в России в настоящее время проблемами дольщиков затронуты около тысячи домов, или порядка 40 тысяч семей, отметил вице-премьер.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что Минстрой «имитирует какие-то постановления, какие-то проекты законов, а проблема не решена».

Ранее Матвиенко назвала Министерство строительства «министерством недостоверной статистики».

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