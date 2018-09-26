Мутко о решении проблем дольщиков: «Безусловно, мы скинули это на регионы»

Вице-премьер Виталий Мутко пообещал разработать меры для решения проблем пострадавших от долевого строительства россиян «раз и навсегда». По его словам, в настоящее время решением проблемы занимаются регионы.

«Безусловно, мы скинули это на регионы. Механизмы исчерпаны после этого перехода на банковское сопровождение… сейчас исчерпан этот инструмент», — цитирует Мутко «РИА Новости».

По подсчетам, в России в настоящее время проблемами дольщиков затронуты около тысячи домов, или порядка 40 тысяч семей, отметил вице-премьер.



Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что Минстрой «имитирует какие-то постановления, какие-то проекты законов, а проблема не решена».

Ранее Матвиенко назвала Министерство строительства «министерством недостоверной статистики».