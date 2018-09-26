Матвиенко назвала Минстрой «министерством недостоверной статистики»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Министерство строительства «министерством недостоверной статистики».



«Никакое это не министерство строительства, а какое-то министерство недостоверной статистики. Всегда бравурные отчеты, всегда у них миллионы растущего жилья», — цитирует РИА «Новости» Матвиенко.

Спикер Совфеда поддержала вице-премьера РФ Виталия Мутко, что министерство нуждается в серьезном реформировании. По ее словам, сложилась практика, когда стройками занимаются разные министерства.

«Министерство культуры должно заниматься театрами и музеями, там нет специалистов по строительству… Есть в стране министерство строительства, которое, на мой взгляд, должно выполнять функции единого заказчика по стройкам за счет федерального бюджета», — отметила Матвиенко.

Ранее Минстрой РФ спрогнозировал сокращение строительства частных домов.