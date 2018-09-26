В Казани 15 нерегулируемых пешеходных переходов оборудуют светофорами

Фото: Максим Платонов

До конца 2018 года в Казани установят 33 новых светофорных объекта, из них 15 — на так называемых «перегонах», нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных вне перекрестков, сообщили «Реальному времени» в Управлении ГИБДД МВД РТ.

Среди 15 пешеходных переходов, на которых появятся светофоры с кнопкой вызова, улица Ибрагимова (возле спортивного комплекса «Батыр») и Горьковское шоссе.

Напомним, 11 сентября на улице Ибрагимова произошло резонансное ДТП — водитель сбил женщину с ребенком, переходящих дорогу по пешеходному переходу. После этого на данном участке также был установлен светофор.

Все участки, которые оборудуют светофорами, относятся к категории мест концентрации ДТП, как правило, это многополосные дороги, на которых в течение года было три однотипных происшествия (столкновение автомобилей, наезд на пешехода и т. д.) либо пять и более различных ДТП, в которых пострадали люди.

По итогам 8 месяцев в Татарстане выросла аварийность на пешеходных переходах. Зарегистрировано 363 ДТП (+19 фактов), в которых погибло 10 человек. Но сентябрь побил все антирекорды. За три недели произошло 18 ДТП, в которых погибло 20 пешеходов, из них 16 — по собственной вине. Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ призвал горожан быть внимательнее, убедиться в безопасности при переходе проезжей части. Также пешеходов попросили сигнализировать о намерении перейти через дорогу.

— Для информирования автомобилиста о переходе рекомендуем просигнализировать, подняв руку. Это будет сигналом водителю, что пешеход действительно готов переходить по нерегулируемому пешеходному переходу. Потому что бывают ситуации, когда люди стоят, водители останавливаются, пытаются пропустить, а пешеходы говорят, что им идти никуда не надо, и получается недопонимание. В качестве эксперимента мы рекомендуем этот момент проводить, — предложил Ленар Габдурахманов.

