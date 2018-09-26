Арбитраж Татарстана признал недействительными сделки «Татфондбанка» почти на 34 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 33,8 млн рублей.

Согласно данным, опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов, отменены сделки и восстановлены задолженности:

ООО «АкМедика» — перевод на счет третьего лица 19 млн рублей;

ООО «Тентпроект» — перевод на счет в другом банке 6,7 млн рублей;

ООО «Омега» — перевод на счет третьего лица 2,9 млн рублей;

ООО «Кулон Агро» — перевод на счет третьего лица 2,3 млн рублей;

ООО «Паритет-РК» — перевод на счет третьего лица 0,6 млн рублей и на счет в другом банке 0,5 млн рублей;

По этим трем сделкам применены последствия недействительности, при этом суд определил взыскать в пользу «Татфонбанка» проценты за пользование чужими денежными средствами.

Кроме того, АС РТ признал недействительной банковскую операцию по выдаче физлицу 1,8 млн рублей.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 462 млн рублей.