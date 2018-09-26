Пермский олигарх планирует продать футбольный клуб «Монако» — СМИ

Пермский олигарх, экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи французского футбольного клуба «Монако», который он приобрел в 2011 году.

На данный момент у бизнесмена есть предложения от инвесторов из ОАЭ и США. После продажи Рыболовлев планирует купить одну из английских команд, которая выступает в АПЛ, пишет издание Le10Sport со ссылкой на свои источники.

Напомним, ранее появилась информация, что владелец «Челси» Роман Абрамович также продолжает рассматривать варианты продажи клуба.