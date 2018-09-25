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Спорт

Абрамович готов продать «Челси» за сумму свыше 3 млрд евро

13:45, 25.09.2018
Абрамович готов продать «Челси» за сумму свыше 3 млрд евро
Фото: pxhere.com

Владелец «Челси» Роман Абрамович продолжает рассматривать варианты продажи клуба.

По сообщению британского издания Bloomberg, российский миллиардер готов продать команду за сумму, превышающую 3 миллиарда фунтов (3,35 млрд евро).

Основным претендентом на покупку «Челси» называется британский предприниматель Джим Рэтклифф. Сообщалось, что Рэтклифф уже делал предложение Абрамовичу в размере 2 млрд фунтов.

Отметим, что в августе появлялась информация, что Абрамович обратился за помощью в инвестиционный банк для продажи клуба. Чуть ранее, в июне, СМИ сообщили, что владелец оценил футбольный клуб «Челси» в 1,2 млрд евро (покупал за 160 млн евро).

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