В Ульяновске водителю, протащившему сотрудника ДПС на автомобиле, грозит 10 лет колонии

В Ульяновске перед судом предстанет водитель, протащивший полицейского на своем автомобиле.

По информации региональной прокуратуры, инцидент произошел 5 июня этого года. Находясь на дежурстве, сотрудник ДПС увидел, как водитель автомобиля «Лексус» нарушает правила дорожного движения. Пытаясь задержать злоумышленника, полицейский заблокировал руками рулевое колесо транспортного средства.

В это время водитель иномарки нажал на педаль газа, протащил инспектора через железнодорожный переезд на расстояние не менее 10 метров, сбросил его на асфальт и скрылся с места преступления. В результате сотрудник ДПС был доставлен в больницу с тяжелой травмой головы.

Впоследствии нарушитель был пойман. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ульяновцу грозит до 10 лет колонии.

Напомним, ранее модель Кира Майер получила полтора года колонии-поселения за нападение на полицейских.