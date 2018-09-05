Модель Кира Майер получила полтора года колонии-поселения за нападение на полицейских

Пресненский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии-поселения модель Киру Майер за нападение на полицейских после конфликта с сотрудниками дорожно-патрульной службы.

«Кира Майер признана виновной в совершении двух преступлений по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении», — рассказал представитель суда «РИА Новости».



В конце мая сотрудники ДПС остановили в центре Москвы автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась Майер. Незадолго до этого модель лишили водительских прав. В тот момент, когда полицейские начали оформлять протокол, уроженка Удмуртии набросилась на них с кулаками. Одного полицейского она избила, а второго покусала.