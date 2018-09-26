Стивен Сигал заявил о желании стать губернатором Приморья

Американский актер Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края.

«Мне бы хотелось», — ответил Сигал на вопрос о том, не хотел бы актер, имея российское гражданство, стать губернатором края.



По словам актера, он приехал во Владивосток специально на международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

«По отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», — цитирует Сигала «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США. Кроме того, он зарегистрировал ИП в инспекции ФНС в подмосковном городе Электростали.

Напомним, что ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными выборы в Приморье, которые состоялись 9 сентября. Решение было принято после скандала с «вбросами». Новые выборы в Приморье должны пройти в течение трех месяцев.