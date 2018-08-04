Стивен Сигал получил должность в МИД РФ

Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.



«Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей»— говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.

Отмечается, что актеру предстоит содействовать развитию отношений между двумя странами в гуманитарной сфере. При этом работа не предполагает денежного вознаграждения.

Напомним, актер получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент РФ Владимир Путин.

