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Стивен Сигал зарегистрировал в России ИП

22:16, 23.08.2018 1

Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал зарегистрировал ИП в инспекции ФНС в подмосковном городе Электростали.

Документы на регистрацию были представлены 15 августа, зарегистрировано ИП было 20 августа, передают «Ведомости». В разделе о видах деятельности указаны профессиональная, научная, техническая деятельности, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений и др.

Ранее сообщалось, что Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.

ОбществоКультура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23:12
    А я думал, что студию автозагара открывает
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