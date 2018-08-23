Стивен Сигал зарегистрировал в России ИП

Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал зарегистрировал ИП в инспекции ФНС в подмосковном городе Электростали.



Документы на регистрацию были представлены 15 августа, зарегистрировано ИП было 20 августа, передают «Ведомости». В разделе о видах деятельности указаны профессиональная, научная, техническая деятельности, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений и др.

Ранее сообщалось, что Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.