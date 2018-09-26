В Казани почти половина сотрудников согласны получать «серую» зарплату

В Казани 49% сотрудников согласны получать «серую» зарплату, говорится в исследовании Superjob.

Среди городов-миллионников, помимо Казани, наиболее терпимы к неофициальному заработку в Нижнем Новгороде (50%) и Самаре (49%). Кроме того, доход в конверте приемлем для 44% жителей Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Перми, пишет «РИА Новости».

Среди городов с населением от полумиллиона человек получать зарплату в конверте чаще всего готовы в Иркутске (54%), Владивостоке (53%), Тольятти и Барнауле (по 52%). Лояльно относятся к неофициальной зарплате 49% жителей Кирова, 47% Пензы, 46% Оренбурга. Реже на такой способ выплаты заработка соглашаются в Набережных Челнах (39%) и Томске (37%).

В целом по России 42% сотрудников готовы получать «серую» зарплату, 36% против такого заработка.



Анализ проводился 10 сентября среди 1,6 тысячи экономически активных граждан старше 18 лет во всех округах России.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство предложит механизм по обелению «серых» зарплат.