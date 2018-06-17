Правительство предложит механизм по обелению «серых» зарплат — Голикова

Правительство планирует предложить механизм по обелению «серых» заработных плат. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Итоги недели» на НТВ.

«По обелению так называемых «серых» заработных плат, я думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее в Центробанке заявили о снижении зарплат бюджетников после выборов.