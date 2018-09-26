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В России в первом полугодии выросли четыре основных сектора экономики

01:55, 26.09.2018
В России в первом полугодии выросли четыре основных сектора экономики
Фото: pixabay.com

По итогам первого полугодия 2018 года четыре из пяти основных секторов экономики — сельское хозяйство, розничная торговля, сфера платных услуг и промышленность — выросли на более чем 2% по сравнению с прошлым годом.

Спад наблюдается только в строительной отрасли — он замедлился с 3,4% до 1%.

В целом, как пишут «Известия» со ссылкой на обзор Института комплексных исследований (ИКСИ), ожидается увеличение ВВП во втором полугодии, но при этом сохраняется риск рецессии.

Ранее Fitch повысило прогноз роста ВВП России по итогам 2018 года до 2%.

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