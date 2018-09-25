Fitch повысило прогноз роста ВВП России по итогам 2018 года до 2%

Международное рейтинговое агентство Fitch с 1,8% до 2% повысило прогноз по росту экономики России по итогам 2018 года.

«Мы ожидаем, что экономический рост составит 2% в этом году и 1,5% в следующем году»,— цитирует аналитика агентства по России Эрика Ариспе «РИА Новости». Прогноз темпов роста ВВП России в 2020 году составит 1,9%.

Fitch прогнозирует инфляцию в 2,9% в РФ в 2018 году и 4,5% в год в 2019—2020 годах.

Напомним, эксперты считают, что в ближайшие 2 года Россию ждет стагнация или рост реального ВВП в пределах 0,5%.