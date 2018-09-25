«Единая Россия» признала влияние пенсионной реформы на результаты выборов

В руководстве «Единой России» заявили, что на результаты выборов в регионах повлияла пенсионная реформа.

По их мнению, представители партии не смогли через разъяснительную работу преодолеть негатив в освещении пенсионной реформы и это сказалось на итогах выборов.

«На снижение результата партии на выборах повлиял общий негативный информационный фон, связанный с темой изменения пенсионного законодательства», — цитирует секретаря генсовета партии Андрея Турчака «Коммерсант».

Напомним, что во Владимирской области и Хабаровском крае во втором туре выборов выиграли кандидаты от ЛДПР. Выборы в Приморье ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными. Решение было принято после скандала с «вбросами».