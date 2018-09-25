Депутаты о защите предпенсионеров: «Кого будем пугать новым законом?

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», высказываются положительно по принятому закону об уголовной ответственности для работодателей, которые уволят людей предпенсионного возраста, но считают его недостаточной мерой для защиты прав граждан:

«Здорово, что он принят, люди чем-то будут защищены. Но другой вопрос: для кого этот закон? Вчера общался с представителями крупных предприятий, так у одного тысяча сотрудников и нет ни одного старше 50 лет, у другого — две тысячи работников, только один-два человека, кому 50 лет. Кого будем пугать новым законом? Нужно и поддерживать, нужно создавать льготы для работодателей, например налоговые. А то сейчас станут брать 45-летних с условием, что напишут заявление об увольнении с открытой датой. Когда не будет устраивать, документ подпишут, и все. При этом пенсионный вопрос — сама по себе огромная проблема, которая давно назрела. Не нужно запугивать, нужно поддержать экономически, — дал комментарий «Реальному времени» Рафил Нугуманов.

Подробнее об этих и других оценках резонансного закона читайте в материале «Реального времени».