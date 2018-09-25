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Депутаты о защите предпенсионеров: «Кого будем пугать новым законом?

18:13, 25.09.2018
Депутаты о защите предпенсионеров: «Кого будем пугать новым законом?
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», высказываются положительно по принятому закону об уголовной ответственности для работодателей, которые уволят людей предпенсионного возраста, но считают его недостаточной мерой для защиты прав граждан:

«Здорово, что он принят, люди чем-то будут защищены. Но другой вопрос: для кого этот закон? Вчера общался с представителями крупных предприятий, так у одного тысяча сотрудников и нет ни одного старше 50 лет, у другого — две тысячи работников, только один-два человека, кому 50 лет. Кого будем пугать новым законом? Нужно и поддерживать, нужно создавать льготы для работодателей, например налоговые. А то сейчас станут брать 45-летних с условием, что напишут заявление об увольнении с открытой датой. Когда не будет устраивать, документ подпишут, и все. При этом пенсионный вопрос — сама по себе огромная проблема, которая давно назрела. Не нужно запугивать, нужно поддержать экономически, — дал комментарий «Реальному времени» Рафил Нугуманов.

Подробнее об этих и других оценках резонансного закона читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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