«Станут брать 45-летних с условием, что напишут заявление с открытой датой»

Уголовное наказание за увольнение предпенсионеров эксперты считают хорошей, но недостаточной мерой

Фото: Роман Хасаев

Госдума РФ приняла закон, направленный на защиту людей предпенсионного возраста. Теперь работодателям, которые рискнут необоснованно отказать в приеме на работу или так же необоснованно уволить только из-за возраста, грозит уголовная ответственность. Опрошенные «Реальным временем» депутаты, юристы и эксперты рынка труда положительно оценили инициативу, но считают ее недостаточной мерой для защиты прав предпенсионеров. Подробнее — в нашем материале.

Поддержка 377 парламентариев

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который должен защитить людей предпенсионного возраста. Работодателям за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение грозит уголовная ответственность. В новой статье 144 УК РФ сообщается, что за эти преступления положены штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работы до 360 часов.

На чтение законопроекта ушло всего четыре минуты, инициативу поддержали 377 депутатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что три фракции также выступили за ее принятие. Предпенсионным считается возраст за пять лет до назначения страховой пенсии по старости.

Проект по пенсионной реформе еще 16 июня внес Владимир Путин. В Госдуме над ним трудилась специальная рабочая группа, к документу поступило 286 поправок, его вынесут на пленарное заседание уже завтра. Президент также вносил свои изменения в части льгот. Это досрочное установление страховой пенсии людям с большим трудовым стажем (42 года для мужчин и 37 лет для женщин) и сохранение сроков назначения накопительной пенсии для тех, кто участвовал в ее формировании. Пока речь идет о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60.



Профилактическое решение

Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов называет такую меру профилактической и объясняет ее необходимость.

— Не нужно нарушать, и никакой уголовной ответственности не будет. Не нужно никаких опасений, они излишни. Это скорее предупреждающее, профилактическое решение. Это не решение всей проблемы, это только профилактика возможных ситуаций. По сохранению рабочих мест, поддержке работающих нужны другие, системные меры. Не нужно опасаться, что тогда станут увольнять еще до наступления предпенсионного возраста. Тогда вообще всегда можно безработным остаться, в том числе и с молодыми кадрами бывают проблемы. Нужно сохранять кадры. Другой вопрос, если человек по состоянию здоровья не может работать. Но здесь нужны отдельные системные меры. Переживаний по принятому закону не должно быть, — ответил «Реальному времени» Ильдар Гильмутдинов.

Еще один парламентарий в ГД от Татарстана — Ирек Зиннуров согласен с коллегой, что принятый закон не решит всей проблемы:

— Должна быть защита населения. Но нужно не только запретительные меры принимать, но и создавать условия для населения, для бизнеса. Вся пенсионная реформа в комплексе должна помочь, дать эффект. Завтра будут рассматриваться поправки к пенсионной реформе, посмотрим, какие будут. Принятая мера не для давления на бизнес, правоохранительные органы должны следить за тем, чтобы нормой закона не злоупотребляли, — считает Ирек Зиннуров.

Для кого этот закон?

Депутат Госдумы РФ, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов не исключает, что при трактовке закона могут быть определенные проблемы.

— Эта норма будет скорее неисполнимая — как в отношении беременных, которых также нельзя уволить. Конечно, и как репрессивная может использоваться. В законе есть положительная сторона — элемент защиты людей предпенсионного возраста. Но в то же время все знают, как у нас трактуются законы, с этим тоже могут быть определенные проблемы. Нужно принимать и другие меры, чтобы они стимулировали. Хорошие специалисты нужны всем, а когда насильно доводят на работе и приходится увольняться — и так случается. Использование закона должно быть очень аккуратным, — считает Нилов.

Пока пенсионеров и предпенсионеров стараются максимально обезопасить от всех тягот. Например, накануне в Госсовете РТ прошло заседание, на котором приняли льготы для этой категории граждан. В связи с предстоящим повышением пенсионного возраста в Татарстане в трех чтениях утвердили возраст для льгот, которые раньше можно было получить только при выходе на пенсию. С 1 января 2019 года транспортные льготы, льготы при оплате ЖКХ, капремонта квартир, покупке лекарств смогут получать женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Документ направили на подпись к президенту Татарстана. Заместитель председателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов поделился мнением по принятому федеральному закону.

— Здорово, что он принят, люди чем-то будут защищены. Но другой вопрос: для кого этот закон? Вчера общался с представителями крупных предприятий, так у одного тысяча сотрудников и нет ни одного старше 50 лет, у другого — две тысячи работников, только один-два человека, кому 50 лет. Кого будем пугать новым законом? Нужно и поддерживать, нужно создавать льготы для работодателей, например налоговые. А то сейчас станут брать 45-летних с условием, что напишут заявление об увольнении с открытой датой. Когда не будет устраивать, документ подпишут, и все. При этом пенсионный вопрос — сама по себе огромная проблема, которая давно назрела. Не нужно запугивать, нужно поддержать экономически, — ответил «Реальному времени» Рафил Нугуманов.

Что касается других мер поддержки населения, то, по его мнению, стоит поднимать уровень здравоохранения, повышать продолжительность жизни или, например, подбирать более легкие должности для более старших работников.

Директор центра занятости населения Казани Марат Хайруллин убежден, что закон поможет приструнить работодателей, которые захотят избавиться от работников предпенсионного возраста.

— Человек должен спокойно доработать до пенсии. Чересчур перегибать тоже, конечно, нельзя. Нужно учитывать мнение работодателя, если работник уже не приносит никакой пользы, то какой смысл его держать? Но тут и не в возрасте вопрос. Закон поможет соблюсти формальности, уже не получится просто подойти и потребовать написать заявление, — уверен Хайруллин.

Положительно оценила предлагаемые депутатами меры наказания работодателей управляющий партнер «Центральной юридической компании» Лилия Шакирова, но она считает, что некоторые могут найти здесь лазейку:

— При грамотном подходе любой закон можно использовать в интересах недобросовестных субъектов, тем более если в законе имеются термины, подлежащие двусмысленному толкованию, как, например, слово «необоснованный». К примеру, в данном случае работодатель может и не говорить о том, что человек не подходит на должность в силу возраста, а просто сказать, что на должность нашлись кандидаты с более высокой квалификацией. Отказ уже будет обоснован. Или возьмем еще случай — широкое злоупотребление получил такой прием, как получение от работника заранее написанного заявления об увольнении с открытой датой, чтобы работодатель сам мог вставить удобную дату и таким образом распрощаться с работником. Учитывая, что поле для злоупотребления в данной области обширно, одним только законом не обойтись. Государству стоит продумать создание другой среды для того, чтобы лица предпенсионного возраста были также востребованы на рынке труда, — рассуждает Шакирова.