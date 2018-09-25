В Татарстан в начале октября может вернуться бабье лето — эксперт КФУ

Эксперт Казанского федерального университета, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Юрий Переведенцев спрогнозировал погоду на ближайший месяц.

По его словам, в начале октября в Татарстан может прийти третья волна бабьего лета. Среднемесячная температура сентября на 3—4 градуса превысит многолетнюю норму. Однако к концу недели температуры будут несколько ниже обычных значений, передает пресс-служба КФУ.

«В ближайшее время через республику будет проходить фронт и за сутки выпадет 9—10 мм осадков — практически четвертая часть месячной нормы, — отметил Юрий Переведенцев. — Затем республика окажется в тыловой части циклона и будет находиться под влиянием арктических воздушных масс, в результате чего температура понизится. Дневные температуры могут опуститься до 10 градусов, ночные тоже пойдут на понижение».



Напомним, сегодня в Татарстане ожидаются дожди, сильный ветер и до +20.