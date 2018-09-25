Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, сильный ветер и до +20

Сегодня, 25 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем временами дождь.

Ветер южный умеренный, днем местами порывистый сильный до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +11 до +16 градусов, на востоке до +20 градусов. В Казани днем ожидается от +11°С до +13°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +16°С до +19°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре 25 сентября.

