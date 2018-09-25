В Татарстане зафиксировали самую низкую безработицу в Поволжье

Уровень безработицы по Татарстану оказался самым низким среди регионов Поволжья и составил 3,3% по итогам июня — августа 2018 года. При этом общая численность рабочей силы в республике составила 2 млн человек.



Среди регионов с низкой безработицей также Марий Эл — 3,4% при численности рабочей силы в 0,4 млн человек, следует из данных Росстата. Далее с уровнем 3,7% следуют Оренбургская (1 млн — рабочая сила), Самарская (1,7 млн) и Ульяновская (0,6 млн) человек.

Максимальный уровень безработицы специалисты зафиксировали в Пермском крае — 5,3% при рабочей силе в 1,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял вторую строчку по уровню средней зарплаты в ПФО.