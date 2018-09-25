В крови российской бегуньи Ксении Савиной нашли допинг

Российская легкоатлетка Ксения Савина временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В организме российской бегуньи обнаружены следы запрещенных препаратов или метаболитов вещества. Это является нарушением пункта 2.1 антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Ксения Савина выступает в беге на средние дистанции от 400 до 1500 м, а также в эстафетных четверках на 400 м и 800 м.

Напомним, чуть ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА).