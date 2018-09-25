Банк «Аверс» дарит банковские карты в честь своего 28-летия

Фото: предоставлено Банком «Аверс»

Сегодня Банк «Аверс» отмечает 28 лет со дня своего основания и в честь этого события дарит своим клиентам подарок. В течение месяца любой желающий может оформить пластиковую карту международной платежной системы MasterCard категории Gold совершенно бесплатно.

— Мы приглашаем наших клиентов воспользоваться уникальной возможностью — бесплатно оформить карту категории Gold. Обратите внимание, клиенты могут использовать новую карту, к примеру, для накоплений или для расчетов в сети интернет, тем самым обезопасить основную «зарплатную» карту, на которую получают заработную плату. Перевести деньги с зарплатной карты Банка «Аверс» моментально и без комиссии можно с помощью инструментов дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк), — комментирует врио председателя правления Банка «Аверс» Аида Волкова.

«Золотая» карта позволяет своему держателю пользоваться расширенным пакетом бонусов от платежной системы MasterCard.

Период действия Акции: с 25 сентября по 24 октября 2018 г. включительно.

В указанный период плата за оформление основной карты (продукта) MasterCard Gold в тарифном плане «Дебетовая карта для частных лиц» не взимается.

Карта открывается к отдельному новому счету и не может быть привязана к имеющемуся зарплатному счету.

Банк «Аверс», основанный в 1990 году, является универсальным финансово-кредитным учреждением, предоставляющим широкий спектр банковских услуг. Банк обслуживает системообразующие предприятия Республики Татарстан и, по данным информационного портала banki.ru на 01.08.2018 г., занимает лидирующие позиции в рейтингах банков Татарстана и входит в ТОР-50 банков России по прибыли, которая оценивается в 1 млрд 222 млн рублей (38-е место среди банков РФ и 2-е место среди банков Татарстана), а также по капиталу, составляющему 22 млрд 537 млн рублей (46-е место среди банков РФ и 2-е место среди банков Татарстана).

Устойчивость Банка также подтверждена международным агентством Fitch на уровне «BB-» (прогноз по рейтингу «стабильный») и рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом.

Подробную информацию можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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