Расходы федерального бюджета в 2019 году составят более 18 трлн рублей

Расходы федерального бюджета в 2019 году составят 18,037 трлн руб. В 2020 году — 18,994 трлн руб., а в 2021 году — 20,026 трлн руб.

Доходы федерального бюджета заложены на уровне в 19,969 трлн руб., 20,219 трлн руб. и 20,978 трлн руб. в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно, следует из материалов законопроекта «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Профицит при этом в 2019 году составит 1,932 трлн руб, в 2020-м — 1,22 трлн руб., а в 2021 году — 0,95 трлн руб.

Ранее правительство РФ одобрило проект бюджета. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть проект бюджета в первом чтении 24 октября, во втором — 14 ноября, в третьем — 20 ноября.