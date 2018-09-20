Правительство РФ одобрило проект профицитного бюджета до 2021 года

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2019—2021 годы.

«Приняли», — сказал вице-премьер Виталий Мутко.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что нижняя палата парламента планирует рассмотреть проект бюджета в первом чтении 24 октября, во втором — 14 ноября, в третьем — 20 ноября, передает «Коммерсант».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года. Доходы федерального бюджета в следующем году прогнозируются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы — чуть более 18 трлн рублей.