Новости экономики

16:10 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Правительство РФ одобрило проект профицитного бюджета до 2021 года

15:55, 20.09.2018
Правительство РФ одобрило проект профицитного бюджета до 2021 года
Фото: pixabay.com

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2019—2021 годы.

«Приняли», — сказал вице-премьер Виталий Мутко.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что нижняя палата парламента планирует рассмотреть проект бюджета в первом чтении 24 октября, во втором — 14 ноября, в третьем — 20 ноября, передает «Коммерсант».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года. Доходы федерального бюджета в следующем году прогнозируются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы — чуть более 18 трлн рублей.

ЭкономикаБюджет
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок