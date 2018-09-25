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Житель Челнов подал в суд на Сбербанк из-за отказа обслуживать на татарском языке

12:24, 25.09.2018 1
Житель Челнов подал в суд на Сбербанк из-за отказа обслуживать на татарском языке
Фото: pixabay.com

Житель Набережных Челнов подал иск к ПАО «Сбербанк» из-за отказа кредитной организации в обслуживании на татарском языке. Об этом татарстанец рассказал «Реальному времени».

Как следует из материалов дела на сайте Набережночелнинского городского суда, иск принят к производству. Судебное разбирательство по делу состоится 15 октября.

Напомним, в мае 2018 года Госсовет РТ проголосовал против законопроекта об отмене обязательного изучения родных языков. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:31
    Он что уже по русски не понимает?
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