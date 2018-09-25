Доллар торгуется ниже 66 рублей, евро — в районе 77,5 рубля

Курс доллара на торгах на Московской бирже по состоянию на 12.19 составил 65,77 рубля.

Максимальная цена валюты сегодня была 66 рублей, минимальная — 65,64 рубля.

Евро сейчас торгуется в районе 77,38, максимальная цена была 77,55 рубля, минимальная — 77,1 рубля.

Напомним, вчера Центробанк России понизил курсы доллара и евро на 25 сентября. Доллар снизился на 9 коп. и составил 66,1594 рубля, евро снизился на 39 коп. — до 77,6844 рубля.