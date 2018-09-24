Центробанк понизил курсы доллара и евро на 25 сентября

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на завтра, 25 сентября.

Курс доллара снизился на 9 коп. и составил 66,1594 рубля, следует из данных регулятора. При этом курс евро снизился на 39 коп. — до 77,6844 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже опустился до 66 рублей впервые с 9 августа. Ранее аналитики рассказали «Реальному времени» свои предположения о том, как будут дальше развиваться события. В том числе пояснили поведение валюты и рассказали, где лучше хранить деньги.