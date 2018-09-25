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МИД России получил ноту от Киева о разрыве договора о дружбе

10:48, 25.09.2018
МИД России получил ноту от Киева о разрыве договора о дружбе
Фото: mid.ru

МИД России официально получил ноту о непродлении Украиной договора о дружбе с Россией.

«Ноту нам принес в понедельник временный поверенный (в делах Украины)», — цитирует ТАСС директора Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

Ранее сообщалось, что Порошенко до 30 сентября планировал уведомить Россию о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве. Указ о разрыве договора 17 сентября подписал президент Украины Петр Порошенко.

По словам президента Украины, договор формально не расторгается, а «прекращает свое действие в связи с непродлением». Документ был подписан сроком на десять лет 1 октября 2008 года.

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