МИД России получил ноту от Киева о разрыве договора о дружбе

МИД России официально получил ноту о непродлении Украиной договора о дружбе с Россией.

«Ноту нам принес в понедельник временный поверенный (в делах Украины)», — цитирует ТАСС директора Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.



Ранее сообщалось, что Порошенко до 30 сентября планировал уведомить Россию о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве. Указ о разрыве договора 17 сентября подписал президент Украины Петр Порошенко.



По словам президента Украины, договор формально не расторгается, а «прекращает свое действие в связи с непродлением». Документ был подписан сроком на десять лет 1 октября 2008 года.