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Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией

12:28, 17.09.2018
Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.

«Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года поддержаны предложения Министерства иностранных дел относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Ранее сообщалось, что Порошенко до 30 сентября планировал уведомить Россию о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве.

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