Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.

«Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года поддержаны предложения Министерства иностранных дел относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.



Ранее сообщалось, что Порошенко до 30 сентября планировал уведомить Россию о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве.