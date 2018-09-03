Порошенко до 30 сентября сообщит о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко намерен до 30 сентября уведомить Россию о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве. Об этом он сообщил на встрече с руководителями фракций Рады.

«Я планирую в ближайшее время провести заседание Совбеза и до 30 сентября направить за своей подписью сообщение Российской Федерации о непродлении действия указанного договора», — приводит слова Порошенко «Коммерсант».

Украинский лидер уточнил, что договор формально не расторгается, а «прекращает свое действие в связи с непродлением».

Отметим, что договор был продлен ровно на десять лет 1 октября 2008 года.



Ранее Порошенко уже заявлял о намерении прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, заключенного в 1997 году.