Николай Цулыгин: «Победа получилась командная»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин дал оценку крупной победе своих подопечных над челябинским «Трактором» (5:0):
— Была хорошая, добротная игра. Приятно, что победа получилась командная: никто от кого-то что-то ждал, а все вместе вышли дружненько, отыграли здорово и победили — спасибо ребятам за это. И спасибо болельщикам, которые нас поддерживали здесь. Было очень приятно.
— Сегодня забили две шайбы в меньшинстве. Команда по-особому настраивается на игру в неравных составах или это просто фарт?
— Просто было два таких момента, где ребята доиграли до конца, не выключились. Иногда такое случается, иногда нет. Это именно плюс тем ребятам, которые доиграли свои моменты.СпортХоккей Башкортостан
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