Страховщиков могут обязать фиксировать продажу полисов ОСАГО на видео

На страховые компании предложили возложить обязанность вести видео- и аудиозапись при продаже полисов ОСАГО.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующие поправки уже готовят в закон об ОСАГО, их внесут в парламент в осеннюю сессию.

«Затраты страховщиков будут минимальными, мы знаем, что эта аппаратура стоит копейки. ОСАГО в рамках принятия поправок не подорожает. Мы будем за этим следить. Аудио- и видеозаписи будут храниться в течение всего срока действия договора в специально созданной единой базе данных», — цитируют Аксакова «Известия».



Предполагается, что данная мера позволит снизить число отказов в продаже полисов и избежать навязывания дополнительных услуг клиентам.



Эксперты считают, что расходы на нововведение страховщики переложат на автовладельцев. В результате стоимость ОСАГО может подорожать на 5%.

Ранее сообщалось, что Центробанк России и Федеральная антимонопольная служба поддержали идею о страховании полисами ОСАГО не автомобилей, а водителей.