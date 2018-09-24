ЦБ и ФАС поддержали идею страхования по ОСАГО водителя, а не автомобилей
Центробанк России и Федеральная антимонопольная служба поддержали идею о страховании полисами ОСАГО не автомобилей, а водителей.
«Переход от страхования машины к страхованию водителя как идею, как принцип мы поддерживаем», — цитирует замглавы ЦБ Владимира Чистюхина «РИА Новости».
Кроме того, эта идея будет реализована регулятором в планируемой реформе коэффициента бонус-малус (КБМ).
Напомним, ЦБ ранее заявил о планах по изменению стоимости ОСАГО — расширении границ тарифного коридора на 20% вверх и вниз. Однако перед изменением тарифов ОСАГО запросил повторно исследовать механизм расчета.ОбществоВласть
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