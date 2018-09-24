МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре 25 сентября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 4 до 18 часов завтра, 25 сентября.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, в республике утром и днем ожидается сильный южный ветер порывами 15—18 м/с.

Напомним, сегодня в Татарстане переменная облачность. Местами по республике дождь и гроза. Воздух днем прогреется до 15—20 градусов тепла.