Генпрокуратура вынесла представление Минкульту

Генпрокуратура вынесла представление министру культуры Владимиру Мединскому и директору Института археологии РАН Николаю Макарову из-за многочисленных нарушений.

В том числе при передаче обнаруженных археологических предметов в государственную часть Музейного фонда и при популяризации результатов археологических исследований, архивного хранения научных материалов и управления федеральным имуществом.



Кроме того, по данным Генпрокуратуры, не соблюдались требования к аттестации специалистов по проведению госэкспертизы, выдаче разрешений на археологические работы.

«В связи с допущенными нарушениями шесть должностных лиц Минкультуры России и Института археологии РАН привлечены к дисциплинарной ответственности», — цитирует официального представителя ведомства Александра Куренного «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что скандал вокруг диссертации министра культуры России Владимира Мединского вышел на новый виток развития.