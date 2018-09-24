Новости общества

18:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Генпрокуратура вынесла представление Минкульту

16:49, 24.09.2018
Генпрокуратура вынесла представление Минкульту
Фото: kremlin.ru

Генпрокуратура вынесла представление министру культуры Владимиру Мединскому и директору Института археологии РАН Николаю Макарову из-за многочисленных нарушений.

В том числе при передаче обнаруженных археологических предметов в государственную часть Музейного фонда и при популяризации результатов археологических исследований, архивного хранения научных материалов и управления федеральным имуществом.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, не соблюдались требования к аттестации специалистов по проведению госэкспертизы, выдаче разрешений на археологические работы.

«В связи с допущенными нарушениями шесть должностных лиц Минкультуры России и Института археологии РАН привлечены к дисциплинарной ответственности», — цитирует официального представителя ведомства Александра Куренного «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что скандал вокруг диссертации министра культуры России Владимира Мединского вышел на новый виток развития.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты