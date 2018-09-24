Власти Пермского края ищут экспертов по выявлению экстремистских высказываний

Власти Пермского края ищут специалистов, которые будут выявлять экстремизм и терроризм в высказываниях. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Министерство территориальной безопасности Пермского края. Согласно опубликованным данным, эксперты должны выполнять заявки властей региона и силовых ведомств, в том числе УФСБ и МВД. Анализироваться будут аудиофайлы, литературные, печатные издания, тексты и иные материалы, содержащие информацию, относящиеся к предмету экспертизы.

Стоимость тендера — 2 млн рублей на оплату 1062 человеко-часов. Исходя из этой суммы, получается, что час работы специалиста по выявлению экстремизма в высказываниях будет стоить порядка 2 тысяч рублей. Заявки на аукцион принимаются до 1 октября.

Напомним, ранее в Минкомсвязи РФ поддержали инициативу об отмене уголовной ответственности за репосты.