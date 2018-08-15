В Минкомсвязи РФ поддержали инициативу об отмене уголовной ответственности за репосты

Фото: ru.wikipedia.org / The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Минкомсвязь РФ поддерживает идеи отмены уголовной ответственности за репосты и лайки в социальных сетях. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Мы поддерживали предложения Шаргунова (депутата от КПРФ). И официально давали свой отзыв на законопроект. По нему у нас была конкретная позиция, она известна. И она с тех пор не менялась», — цитирует Волина «Интерфакс».



В конце июня депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов и депутат-одномандатник, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за посты в соцсетях.

Сегодня Mail.Ru Group направила в Госдуму РФ обращение с просьбой внести законопроект о декриминализации постов в интернете и амнистии ранее осужденных за «лайки» и репосты. Это произошло на фоне многочисленных дел за распространение в интернете экстремистских высказываний.

