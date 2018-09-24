Россия после крушения Ил-20 может перебросить в Сирию батарею С-300

После инцидента со сбитым в Сирии самолетом Ил-20 Россия может перебросить в страну системы противоракетной обороны С-300. С помощью этих комплексов будут ограничены полеты авиации Израиля.

По словам источника «Коммерсанта», присутствие комплексов С-300 станет весовым аргументом для израильских ВВС «в пользу отказа от нанесения ударов по Сирии». На системах могут работать сирийские военнослужащие, однако для соблюдения мер безопасности к каждой можно прикрепить российских офицеров, полагает собеседник газеты.

Ранее Министерство обороны России опубликовало 3D-видеозапись крушения российского самолета Ил-20 в Сирии. По мнению ведомства, одной из причин крушения Ил-20 стали неверные данные о местонахождении истребителей Израиля.