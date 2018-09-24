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Прокуратура просит для Рашида Аитова 15 лет лишения свободы

12:02, 24.09.2018 1
Прокуратура просит для Рашида Аитова 15 лет лишения свободы
Фото: Василя Ширшова

Помощник прокурора Московского района Казани Наиль Уразбаев попросил для главы строительной компании «Свей» Рашида Аитова в общей сложности 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Это решение было озвучено сегодня в Московском районном суде.

Напомним, Рашид Аитов обвиняется в мошенничестве, коммерческом подкупе, вымогательстве и опасных услугах при строительстве домов по Четаева — Чистопольской, Достоевского без соответствующего разрешения и с отклонениями от нормативов. Кроме того, Аитова обвиняют в коммерческом подкупе и шантаже.

В качестве смягчающих обстоятельств Наиль Уразбаев отметил наличие у Аитова двух несовершеннолетних детей. Однако он добавил, что глава «Свея» свою вину не признал и давал противоречивые показания либо давать показания отказывался.

НедвижимостьПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:09
    Ха год сладкой жизни год колонии?
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